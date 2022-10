Águas do Rio apresenta balanço de atuação em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 07/10/2022 16:41

Duque de Caxias - Quatrocentos e quarenta e cinco mil pessoas. Essa é a quantidade de moradores beneficiados com as obras de melhorias já realizadas pela Águas do Rio em Duque de Caxias. O balanço de ações foi apresentado na tarde desta quinta-feira (06), durante reunião de representantes da concessionária com o prefeito da cidade, Wilson Reis.

Em menos de um ano de atuação, a empresa já realizou a implantação de mais de 25 mil metros de novas redes de água e a instalação de sistemas de bombeamento. Um destaque é para a interligação de rede realizada no bairro Olavo Bilac, que já beneficiou 50 mil pessoas. Com demais ajustes operacionais, a previsão é que 280 mil caxienses sejam contemplados com a iniciativa.

“Esses primeiros 11 meses de atuação foram desafiadores porque Caxias tem problemas históricos de abastecimento, mas muito já foi feito para ampliar o acesso à água tratada. Hoje, cerca de 445 mil pessoas têm uma nova realidade para contar e nada melhor do que apresentar à prefeitura nossos investimentos e esforços para ampliar e regularizar o abastecimento na cidade e, enfim, realizar o sonho de tantos caxienses que anseiam pela água tratada chegando em suas torneiras”, declara o diretor-superintendente da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense, Luiz Fabbriani.

As obras de extensão de rede seguem acontecendo na cidade. Equipes da concessionária trabalham simultaneamente na Vila Urussaí, Parque Duque, Xerém e Comunidade do Lixão.

“A gente entende a importância do acesso ao saneamento básico, por isso é importante acompanhar de perto o trabalho que a Águas do Rio está desenvolvendo no município. Os investimentos e ações para o pleno serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto mostram que Duque de Caxias está no caminho certo para o desenvolvimento”, disse o prefeito da cidade, Wilson Reis.