Caxias Shopping realiza programação especial para o "Mês das Crianças" - @leandroribeirophotography/Divulgação

Caxias Shopping realiza programação especial para o "Mês das Crianças"@leandroribeirophotography/Divulgação

Publicado 06/10/2022 20:46

Duque de Caxias - Cada vez mais conectado com a diversão, o Caxias Shopping vai promover, ao longo de outubro, uma programação especial para celebrar o “Mês das Crianças”. Para abrir as comemorações, neste sábado, dia 8 de outubro, o shopping na Baixada Fluminense vai receber a visita do ônibus literário do projeto “Livros nas Praças”. O veículo adaptado como uma biblioteca itinerante vai estacionar no empreendimento, das 10h às 16h, disponibilizando um acervo de mais de 2 mil títulos.

A ação, com visitação gratuita, tem como objetivo incentivar e democratizar o acesso da população à leitura. Ainda, das 14h às 16h, as crianças vão poder participar de uma ‘Oficina de Marcador de Livros’. Esta é a segunda vez que o shopping recebe a biblioteca móvel. Em junho de 2022, em uma das iniciativas do projeto Leitura para Todos, o público do Caxias Shopping pôde visitar a atração e participar de diversas oficinas infantis, ao longo de cinco dias, gratuitamente.



Nos dias 9 e 23 de outubro, o Caxias Shopping promove ações do projeto Domingo Divertido, que acontece sempre no 2º e no 4º sábado do mês, sempre às 16h. No dia 9, a atração será o espetáculo “Os Saltimbancos”. O clássico de Chico Buarque conta a história de quatro animais que fogem de seus donos para viver uma vida "pobre", mas livre como músicos. Um Burro, um Cachorro, uma Galinha e uma Gata ensinam que o melhor amigo do bicho é o bicho e que a liberdade é um direito de todos. Já no dia 23, as crianças vão participar de uma divertida Oficina de Slime.



No Dia das Crianças, feriado de 12 de outubro, os pequenos vão curtir muitas atividades gratuitas. Das 13h às 19h, o Caxias Shopping vai receber personagens infantis que vão circular por todo o mall, interagindo e brincando com os pequenos. Já às 16h, na praça de alimentação, uma equipe de animação vai comandar uma divertida Recreação Infantil com brincadeiras tradicionais, como corrida do saco, dança da laranja, ovo na colher, entre outras, além de muita música e dança para ninguém ficar parado.



No dia seguinte, 13 de outubro, quinta-feira, estreia temporada do evento Nintendo Switch Shopping Tour, que oferece ao público a oportunidade de experimentar os jogos de forma gratuita, de quinta a domingo, das 12h às 20h, na praça em frente à CVC. O evento ficará disponível até 6 de novembro.



Já no sábado, dia 15 de outubro, das 13h às 16h, o shopping recebe mais uma edição do Ponto de Leitura, projeto em parceria com o Sesc Rio que oferece uma extensão da Biblioteca/Gibiteca João Carpalhau, da Unidade Sesc Duque de Caxias, com a disponibilização de pequeno acervo com livros infantis e revistas em quadrinhos, para que os clientes possam desfrutar de um local agradável e aconchegante de estímulo à leitura. Nesta edição, o evento terá como atração, às 15h, uma Contação de Histórias. A atividade acontece na Praça de Alimentação e a classificação é livre.



No dia 22 de outubro, sábado, das 15h às 17h, como parte do Projeto Leitura para Todos, o Caxias Shopping vai promover a “Oficina de encadernação”, com a autora Tatiana Kauss, que vai distribuir para os participantes seu livro “Entre Cores e Olhares”. Trabalhando a percepção sobre as cores e a amizade, o livro, que é indicado para crianças de até 10 anos, narra a história de um coelho e incentiva a descoberta inicial das manifestações artísticas infantis. A atividade gratuita vai acontecer na Praça de Alimentação.



O Leitura Para Todos reforça o pilar de incentivo à cultura e à educação, que tem o objetivo de colaborar de forma consistente para uma transformação social. Nesta etapa, o Caxias Shopping também vai promover a doação do livro “Entre Cores e Olhares” para crianças atendidas por instituições locais, com apoio de gestão e seleção realizados pelo Instituto da Criança.