Vereadores de Caxias debatem obras no municípioDivulgação

Publicado 06/10/2022 20:32

Duque de Caxias - Nas manifestações dos vereadores da Câmara de Duque de Caxias, foram apontadas diversas obras que estão em andamento. A canalização do rio Imbariê/Estrela, que está sendo feita pela Prefeitura de Magé, entre o município e Duque de Caxias, foi citada pelo vereador Nivan Almeida (PT).



“Estão fazendo a canalização desse rio com tubos, tipo galerias, não sei se de 2,5m de diâmetro, mais que está me deixando preocupado”, alertou ele, apontando que o rio possui um nível pluviométrico bem intenso em épocas de grandes chuvas.



Nivan buscou informações com o secretário municipal de Obras, João Carlos Grillo, e fez uma solicitação para que a Prefeitura de Magé esclareça sobre a obra, devido a sua grandiosidade.

“Fiquei preocupado como morador de Parada Angélica e sei da preocupação dos moradores da rua Salamandra e região limítrofe com o município de Magé”, registrou ele, reiterando temer com problemas futuros.



O vereador Junior Uios (União Brasil) destacou a vitória nas urnas dos deputados federal, Gutemberg Reis, e do estadual, Rosenverg Reis, ambos do MDB.

“Eles trouxeram para Duque de Caxias o maior volume de obras e de recursos, antes nunca visto. É muito gratificante ver que obras importantes continuam e outras estão vindo”, enfatizou Uios, chamando a atenção para a parceria do governador reeleito, Cláudio Castro, e do ex-prefeito Washington Reis e do prefeito Wilson Reis.



Ele comentou sobre as obras de canalização do Canal Caboclo; a municipalização e reforma da UPA do Parque Lafaiete e o paisagismo na região que será iniciado; o Centro de Especialidade Odontológica (CEO) da Prainha e a substituição e reparos do esgoto do bairro; a revitalização e o asfalto do Laguna e Dourados que também vai chegar nos bairros Prainha, Parque Lafaiete, Covanca e Bar dos Cavaleiros, e a reativação da piscina do Ciep 198, após 14 anos.



Em seguida, o vereador Moisés Neguinho (PMB) manifestou sua indicação sobre a necessidade de uma nova unidade da Fundec, no bairro Jardim Gramacho.

“Ali precisa de uma nova Fundec com suporte melhor, aonde possa atender mais de 1.500 alunos para se profissionalizarem”, sugeriu ele, explicando que a unidade atual não mais comporta o número de pessoas interessadas nos cursos.



O vereador ainda comentou que, em poucos dias, será entregue à população o Projeto Piscina Aberta que irá atender mais de 1.500 pessoas, no Jardim Gramacho, com esporte e lazer.



O presidente Celso do Alba (MDB) finalizou a sessão plenária alertando para o Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção do câncer de mama e do colo de útero, e para a iluminação no prédio da Câmara.