Publicado 06/10/2022 20:08

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, por meio da Comissão Eleitoral Geral, publicou o edital que estabelece as diretrizes para o processo de consulta pública visando a escolha dos cargos de diretor e vice-diretor. Além disso, o documento orienta a escolha dos representantes dos conselhos escolares , biênio 2023-2024.

A consulta pública ocorrerá em todas as Unidades escolares da Rede Municipal da cidade, mesmo com chapa única, respeitando a regulamentação e o cronograma estabelecidos no edital. Já a escolha dos membros dos conselhos escolares ocorrerá em todas as escolas municipais em consonância à Resolução nº 01, de 09 de setembro de 2022.

De acordo com o edital, poderão concorrer aos cargos de diretor e vice-diretor, todos os profissionais da Educação, detentores de cargo efetivo, respeitando alguns requisitos. O documento reforça ainda que os servidores públicos municipais não poderão ser candidatos em unidades diferentes de sua lotação.

Os interessados em participar do processo de consulta pública para os cargos de direção deverão inscrever-se entre os dias 18 e 21 de outubro, das 9h às 12h e das 13h às 16h, na sala de reunião do Conselho Municipal de Educação, na SME. Os que desejarem participar do processo de escolha de representantes dos Conselhos Escolares deverão se inscrever nas unidades escolares no período de 21 a 25 de novembro de 2022.