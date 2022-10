Espetáculo musical infantil chega ao Sesc Duque de Caxias - Lucas Lopes/Divulgação

Espetáculo musical infantil chega ao Sesc Duque de CaxiasLucas Lopes/Divulgação

Publicado 04/10/2022 20:06

Duque de Caxias - No mês das crianças, o Parampampam (www.parampampam.com.br) tem agenda intensa com turnê do novo show, “Animal Pedra Semente”, no dia 15 de outubro no Sesc Duque de Caxias. O espetáculo de música, com o repertório do novo álbum do grupo, traz as aventuras da personagem Silvinha – que quer desbravar o mundo e descobre os bichos, a terra, o mar, os perigos, o tempo, o afeto, o outro, a amizade, e sobretudo, a profunda comunhão que há entre todos os elementos da natureza.



Através das canções que valorizam os ritmos brasileiros e de outras culturas, a peça promove o contato desde a infância como o Xote, o Samba, a Ciranda, a Marchinha, o Rock, o Country. Músicas que buscam instigar a inteligência das crianças com arranjos que provocam imaginários, com interações lúdicas que dialogam também com os pais, avós, tios e todos, com muita diversão.



Formado por seis integrantes, o Parampampam, é: Carlos Cê Evandro Lordello (compositor, voz, violão), Alessandra Prandi (voz), Juliana Marins (voz), André Lydia (baixo), Maurício Durão (teclado, escaleta, voz), Cadu Dias Lopes (bateria, percussão, voz, violão). Músicos, arte-educadores e atrizes que contam e cantam a viagem de Silvinha, construindo um sentido de pertencimento nesse mundo onde existe uma infinidade de coisas, e entre tantas, animal, pedra e semente.

O grupo foi criado no início da década de 2000, pelo arte-educador Carlos Cê Evandro Lordello, com o intuito de ofertar música, poesia e ludicidade para as crianças, que aliados alimentam os imaginários e oferecem possibilidades para a travessia da vida.