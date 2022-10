Rosenverg Reis e Gutemberg Reis, irmãos do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis - Reprodução Facebook

Publicado 03/10/2022 17:12 | Atualizado 03/10/2022 17:13

Duque de Caxias - Com 100% das urnas apuradas, a cidade da Baixada Fluminense, ,que é o segundo maior colégio eleitoral do estado, conseguiu eleger 3 deputados federais e 2 deputados estaduais. Gutemberg Reis (MDB) foi o mais votado pela cidade para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados. Somente em Duque de Caxias, ele recebeu 77.039 dos 133.612 votos totais.

Para o cargo de deputado estadual, Rosenverg Reis (MDB) foi o mais votado pela cidade, com 83.387 dos 131.308 votos totais. Gutemberg e Rosenverg são irmãos do ex-prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

Tanto para o cargo de deputado federal quanto deputado estadual, é preciso que o candidato e seu partido estejam entre os mais votados no estado para atingir o quociente eleitoral e partidário.

Veja abaixo os deputados eleitos que declararam domicílio em Duque de Caxias e os votos totais que receberam:



Deputado Federal

1 - Gutemberg Reis (MDB) com 133.612 votos totais

2 - Aureo Ribeiro (Solidariedade) com 103.321 votos totais

3 - Marcos Tavares (PDT) com 62.086 votos totais

Deputado Estadual

1 - Rosenverg Reis (MDB) com 131.308 votos totais

2 - Arthur Monteiro (PODEMOS) com 29.968 votos totais

Outros números

Ao fim da apuração em Duque de Caxias, Jair Bolsonaro, do PL, teve 53,18% dos votos para a Presidência (267.993 votos), enquanto Lula foi a escolha de 40,10% dos eleitores (202.089 votos) do município.



Para o cargo de governador, Cláudio Castro recebeu 65,07% dos votos (283.502 votos) entre os eleitores de Duque de Caxias (RJ). O segundo colocado nesse cenário foi Marcelo Freixo, com 23,98% (104.466 votos).



Para o Senado, Romário liderou as escolhas do município, com 139.498 votos.