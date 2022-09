Hospital de Saracuruna ganha novo centro cirúrgico - Divulgação

Publicado 29/09/2022 19:32

Duque de Caxias - A reforma geral pela qual passa o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), administrado pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, não para de trazer benefícios para os usuários da rede municipal de saúde. Nesta semana, o prefeito Wilson Reis esteve no hospital, acompanhado dos diretores, Dr. Luca Freire e Dr. Thiago Resende, para formalizar o início do funcionamento do novo Centro Cirúrgico da unidade.

O espaço foi totalmente reformado, incluindo a ampliação de sete para dez salas de cirurgias, equipadas com aparelhos de alta tecnologia, e mais onze leitos de RPA – Recuperação pós-anestésica. Uma das salas foi preparada exclusivamente para atender ao Programa de Cirurgias Bariátricas do HMAPN, ganhando uma maca com capacidade para suportar até 310 kg.

"Esse é mais um diferencial do novo centro cirúrgico, que agora dispõe de um leito preparado para atender às cirurgias bariátricas, com capacidade para receber de 150 kg indo a 310 kg de peso. Além dessas dez salas, o hospital conta ainda com mais três salas de cirurgias, em atividade no Centro Obstétrico. Uma estrutura de excelência e pronta para atender a população”, destacou o diretor-geral, Dr. Luca Freire.

O prefeito do município, Wilson Reis, falou da sua satisfação e da parceria com o Governo do Estado, que tem empenhado recursos para revitalização e ampliação de todo o hospital. Nos próximos dias a Prefeitura vai entregar também o novo ambulatório, refeitório e cozinha, o alojamento conjunto do segundo andar, além da nova fachada do Adão Pereira Nunes, totalmente revitalizada.



Para o diretor médico, Dr Thiago Resende, com o início das operações do centro cirúrgico, o HMAPN vai dobrar sua capacidade de procedimentos.

“Quando a Prefeitura assumiu o Hospital Adão Pereira Nunes, há sete meses, eram realizadas 800 cirurgias/mês. Em pouco tempo, ampliamos para 1.400, batendo recordes mensais de cirurgias. Com as novas salas, a expectativa é de chegarmos a 2 mil cirurgias/mês”, disse Dr. Thiago Resende.



O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) funciona 24 horas e está localizado na Rod. Washington Luiz 109, BR-040, s/nº - Jardim Primavera - Duque de Caxias - RJ.