Vereadores de Caxias sugerem melhorias para o município - Divulgação

Publicado 27/09/2022 20:50

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou sessão ordinária nesta terça-feira, 27, sob a presidência do vereador Celso do Alba (MDB). A pedido do presidente, o vereador Nivan Almeida (PT) fez a leitura do Expediente do Dia, contendo indicações e requerimentos. Entre as indicações, estavam as solicitações dos vereadores Nivan Almeida e Valdecy Nunes (Patriota) para a construção de praça com quadra poliesportiva no bairro Vale do Sol e construção de creche no bairro Jardim Primavera, respectivamente.

Demais melhorias também foram sugeridas pelos vereadores Marquinho da Pipa (MDB) e Moisés Neguinho (PMB) através de indicação parlamentar. O vereador Marquinho da Pipa reivindicou a pavimentação asfáltica na Rua Mathias de Albuquerque, localizada no bairro Parada Morabi. Já o vereador Moisés Neguinho sugeriu a instalação de placa de sinalização na Avenida Doutor Manoel Teles a fim de sinalizar desembarque exclusivo para veículos com idosos e pessoas com deficiência.

A saúde também foi pauta durante a reunião. O vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB) levantou a possibilidade de ampliação do horário de funcionamento de unidades da rede municipal de saúde, como postos de saúde da família (PSF), unidades básicas de saúde (UBS), entre outros. O pedido realizado ao Poder Executivo é para que os atendimentos sejam realizados também aos sábados e, pelo menos, um domingo ao mês.

Já a indicação pautada pelo vereador Michel Vila Nova (PSDB) recomenda a isenção de contribuição da taxa de iluminação pública para moradores cadastrados em programa social da concessionária de iluminação.

Ainda no Expediente, foram lidos e encaminhados os requerimentos dos vereadores Celso do Alba, Michel Vila Nova e Nivan Almeida concedendo moção de aplausos a cidadãos que contribuem para o desenvolvimento de Duque de Caxias.