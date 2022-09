Maternidade de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 26/09/2022 15:10

Duque de Caxias - Entre os dias 27 e 29 de setembro, a Maternidade de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde, promove três dias de programação voltada para lembrar o Dia Internacional da Segurança do Paciente, comemorado em 17 de setembro.



O lema da Campanha do Dia Internacional da Segurança do Paciente, do ano de 2022, é: “Medicação Segura”, reafirmando os objetivos do Terceiro Desafio Global de Segurança do Paciente, lançado pela OMS, em março de 2017. Os erros de medicação são muito comuns nas instituições de saúde em todo o mundo devido, dentre outros fatores, à complexidade dos sistemas de medicação. Danos causados por medicamentos são responsáveis por pelo menos 50% de todos os danos evitáveis na assistência à saúde. Assim, ainda vale reforçar que a maioria dos danos relacionados à medicação podem ser prevenidos com a adoção de práticas de segurança em todo o ciclo do uso de medicamentos nos serviços de saúde.



Confira a programação que acontecerá no auditório da Maternidade de Santa Cruz da Serra, entre os dias 27 e 29 de setembro:

27/09, terça-feira - 09h

Palestra: Administração Medicamentosa Segura

Enfermeiro Pedro Antônio – DENF/SMS



28/09, quarta-feira - 09h

Palestra: Cuidados na Administração de Medicamentos Endovenosos

Enfermeira Fernanda Souza - Coord. NEPE MSCS



29/09, quinta-feira

09h - Palestra: Prescrição Segura

Dra Priscila C. Levy - Diretora Técnica MSCS

10h – Palestra: Segurança na Dispensação dos Medicamentos

Dra Sandra M. Pedrosa - Coord. Fármacia/Almoxarifado MSCS



A Maternidade de Santa Cruz da Serra está localizada na Av. Automóvel Clube, 275 – Santa Cruz da Serra – Duque de Caxias.