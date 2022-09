Prefeito de Caxias recebe jovens destaques da Copa Carioca de Taekwondo - Divulgação

Prefeito de Caxias recebe jovens destaques da Copa Carioca de TaekwondoDivulgação

Publicado 22/09/2022 17:46

Duque de Caxias - O Prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, recebeu, em seu gabinete, na última semana, a equipe duque-caxiense Engeltean, maior destaque da última edição da Copa Carioca de Taekwondo. Eles ganharam o troféu de melhor equipe da Copa, por conseguir o melhor conjunto de resultados entre os competidores. Com os resultados obtidos, os 13 atletas da equipe estão classificados para a Copa do Brasil de Taekwondo, marcada para o final de novembro.



“Este é o resultado de nossa dedicação. Estamos investindo nesse trabalho desde 2010”, disse Engelbert Cardoso Ferreira, o treinador dos jovens atletas, que ressaltou suas expectativas para Copa do Brasil: “Agora, com o apoio da nossa prefeitura, vamos ainda mais longe. Já estamos entre as melhores do estado e Rio de Janeiro e queremos ser o grande destaque na Copa do Brasil”.



A equipe de vencedores trouxe da competição dez medalhas de ouro e três de prata. As premiações de ouro foram para: Stephanie Lima (24 anos, categoria de adultos até 67 kg), Júlia Nascimento (16 anos, categoria juvenil até 49 kg), Larissa Passos (14 anos, categoria cadete até 55 kg), Riane Bomfim (15 anos, categoria juvenil até 59 kg), Arthur Almeida (10 anos, categoria infantil até 30 kg), Gustavo Pereira (nove anos, categoria infantil até 32 kg), Caio Santana (19 anos, categoria sub-21 até 87 kg), Yago Belmiro (17 anos, categoria juvenil até 48 kg), Gabriel Jesus (16 anos, categoria até 63 kg) e Handerson Rigueira (24 anos, categoria de adultos até 58 kg). As medalhas de prata ficaram com Rafael Laurindo (18 anos, categoria sub-21 até 58 kg), Lucas Villa (13 anos, categoria cadete até 45 kg) e Lucas Luiz (24 anos, categoria de adultos até 63 kg).



O prefeito Wilson Reis elogiou os atletas e seu treinador, destacando a importância do esporte para a juventude.

“O esporte motiva as pessoas. Dá um foco, um objetivo louvável para eles dedicarem seu tempo e esforço. Toda essa dedicação eles vão levar para a vida, tornando-se adultos melhores e com mais chance de serem bem-sucedidos”, afirmou o prefeito, que ainda destacou: “Quero ver todos estes jovens nas Olimpíadas!”.