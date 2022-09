Exercício em escola de Duque de Caxias - Divulgação

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira, 21, a Superintendência de Defesa civil, ligada à Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, fez uma simulação de evacuação em caso de desastre em duas escolas no bairro Laguna e Dourados, que dividem o mesmo espaço: a Escola Municipal Ana de Souza Herdy e a escola na qual ela está ocupando temporariamente o último pavimento, o Ciep 031 Lírio do Laguna.

“Estamos realizando simulações como esta em todas as escolas da rede municipal de Duque de Caxias”, disse o Superintendente de Defesa Civil André Xavier. “Antes as escolas são visitadas por técnicos estagiários de Segurança do Trabalho, que identificam e mapeiam as saídas de emergência de cada uma. Antes da simulação, todos os alunos e funcionários assistem a palestras que explicam a proposta do projeto e orientam como eles devem se comportar em caso de uma evacuação”, explicou.



A simulação desta quarta foi um caso fora do comum na rede e, ainda assim, um sucesso. “Aqui temos uma situação delicada. São duas escolas que ocupam a mesma estrutura: uma de ensino fundamental e outra do ensino médio, que ocupam três andares. Mas tudo deu certo”, destacou a responsável pelo projeto Isis Viana, do Departamento de Proteção Comunitária. “A evacuação aconteceu em apenas nove minutos, sem que ninguém ficasse para trás, fossem alunos ou funcionários. Ocorreu de forma ainda mais rápida do que esperávamos”.



A ação faz parte do Projeto Escolas Resilientes, uma extensão do programa Construindo Cidades Resilientes, que é liderado pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos (UNDRR) e foi encampado pelo município de Duque de Caxias. Seu objetivo é promover a resiliência local por meio da atuação política e da troca de conhecimentos e experiências, entre outros fatores, para tornar as cidades inclusivas, seguras, resistentes e sustentáveis até 2030.

“Nossa cidade está se empenhando em aderir aos fundamentos listados pela Organização das Nações Unidas para se tornar uma cidade resiliente, planejando e implementando ações como essa da Defesa Civil para reduzir os riscos de desastres e diminuir ao máximo a possível perda de vidas”, ressaltou o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis.