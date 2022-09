Caxias realiza plantio de mudas no Dia da Árvore - Divulgação

Publicado 21/09/2022 21:15

Duque de Caxias - O Dia da Árvore foi comemorado nesta quarta-feira, 21, em Duque de Caxias pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, no Parque Natural Municipal da Caixa D’Água, em Jardim Primavera. Pela manhã, em parceria com os Rotarys Clubes D. C. Nilo Peçanha e Duque de Caxias, e a Casa da Amizade do Rotary da cidade, foram plantadas mudas de Ipê Amarelo, em risco de extinção, e lançada a área de pesquisa de solos do município, com irrigação por gotejamento.



Ocupando uma área de 20 hectares, e criado em 1991, o parque foi a primeira área protegida de gestão municipal da Baixada Fluminense entre as quatro de âmbito municipal. Na ocasião, o diretor de Biodiversidade da SMMAPA, geógrafo Wilson Leal destacou o trabalho que vem sendo realizado nas áreas protegidas pelo município e as dificuldades de cada uma. Disse que a área de pesquisa foi lançada para monitorar as condições do solo em Duque de Caxias, muito castigado pela acidez dos terrenos sem cobertura vegetal. Na área de pesquisa, foram plantadas mudas de árvores da mata atlântica, que serão irrigadas durante um ano com água pura, ph corrigido e com nutrientes como ferro e cálcio.

Entre os rotarianos que participaram do evento estavam a presidente do R.C. Duque de Caxias Nilo Peçanha, Márcia Denise Amaral; a presidente do R.C. Duque de Caxias, Lúcia Peçanha; a presidente da Casa da Amizade Elza Maria Gil; a Coordenadora das Casas da Amizade da Baixada Fluminense, Marlene D’Almeida, e a secretária Adjunta Marlene Lisboa.



As mudas foram doadas aos clubes de serviço pela Cedae, que mantém viveiros que produzem mudas utilizadas no programa Replantando Vida, e empregam detentos em regimes aberto e semiaberto e apoia iniciativas ambientais no estado do Rio



Aberto de terça-feira a domingo, o Parque Natural Municipal da Caixa D'Água recebe visitante das 9h às 16h, com passeio guiado a grupos de estudantes mefiante agendamento. O parque também é o único da Baixada Fluminense que conta com trilhas para deficientes visuais. O agendamento poder ser realizado através do email biodiversidadecaxias@gmail.com, ou no formulário de pré-agendamento na Bio@parquenaturalmunicipaltaquara.