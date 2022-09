Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 21/09/2022 21:03

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias quitou o pagamento do décimo terceiro salário de 2022 para os servidores da Secretaria Municipal de Educação. Receberam 5.933 profissionais, gerando um valor de R$ 28.767.562,02. Além disso, a administração municipal, através do IPMDC (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duque de Caxias), quitou o pagamento antecipado da folha salarial do mês de setembro para aposentados e pensionistas. Receberam 5.935 servidores que ganham até R$ 24.500,00 líquidos, totalizando o percentual de 100% do quantitativo de pessoas constantes na folha.

A prefeitura destaca que é preciso aguardar o processamento bancário para que os valores estejam disponíveis para movimentação nas contas. No momento, a administração municipal paga a 78ª folha salarial em 69 meses de trabalho da atual gestão.