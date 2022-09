Câmara de Caxias sedia Simpósio de Radiologia - Art Vídeo / Victor Hugo/Divulgação

Publicado 19/09/2022 15:36

Duque de Caxias - A Câmara de Duque de Caxias sediou o Simpósio de Radiologia, com a participação de diversos profissionais da saúde atuantes no município. Além dos vereadores Celso do Alba (MDB), Nivan Almeida (PT) e Clovinho Sempre Junto (Patriota), estiveram compondo a mesa especialistas sobre o tema, como o diretor de imagem Carlos Roberto, conhecido como Xerém, e os professores Cátia Benevides, Josilto de Aquino, Nivaldo Florêncio e Wellington Guimarães.

Xerém, que presidiu o evento, discursou sobre sua trajetória de 42 anos na área e as mudanças constantes no setor.

“Não é fácil a nossa jornada. Muitas vezes vejo as pessoas chorando porque solucionamos o problema delas. Então, temos sempre que lembrar que estamos lidando com o amor de alguém.”, comenta Xerém. De acordo com ele, são mais de 60 mil atendimentos por mês em Duque de Caxias.



A primeira palestrante foi Cátia Benevides. Ela abordou o uso da radiologia na realização de exames para diagnosticar doenças, tendo como foco a mamografia, sua especialidade. Para uma plateia predominantemente composta por profissionais de saúde, ela fez questão de ressaltar que, além da técnica, a humanização, o acolhimento e o respeito à privacidade da paciente são importantes fatores para um bom atendimento.

“Seja um profissional antigo e não velho. Um profissional velho tem a cabeça fechada, já um profissional antigo está sempre retendo conhecimento”, aconselha Cátia.

Nivaldo Florêncio dedicou sua fala a explicar a utilização da radiologia na ressonância magnética, destacando a contribuição da tecnologia para o estudo do Alzheimer. Vale lembrar que a doença não tem cura, porém, o tratamento busca aliviar os sintomas. O professor também lembrou em sua apresentação o Dia Mundial da Doença do Alzheimer em 21 de setembro e fez um apelo aos presentes para que deem continuidade aos estudos.

“Abracem a educação continuada. A ressonância precisa de gente que estuda”, pede Nivaldo.

Os vereadores presentes homenagearam o diretor de imagem Carlos Roberto Xerém com moção de aplausos e Josilto de Aquino, o último palestrante do evento. Josilto encerrou as apresentações explorando outra vertente da radiologia e ressaltando que ela não está restrita à área da saúde, como também está presente na produção de alimentos e pedras preciosas.

O presidente da Câmara Celso do Alba fez questão de reiterar a importância das palestras apresentadas e exaltou a atuação da equipe de saúde do município:

“Eu que sou da área da saúde, sou dentista, estava muito atento às palestras. Enquanto acadêmico, a gente olhava só o raio-x e hoje com a evolução das imagens, podemos ter diagnósticos mais precisos. Aqui em Duque de Caxias, nós temos um dos melhores aparelhos públicos em relação à imagem. Nós fizemos o caminho inverso da crise que foi investir na saúde, mas o aparelho não funciona sozinho se não tiver bons profissionais”.