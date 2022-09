Projeto de leitura no Caxias Shopping - Divulgação

Projeto de leitura no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 16/09/2022 19:03

Duque de Caxias - Neste sábado, 17 de setembro, o Caxias Shopping retoma as atividades do projeto “Ponto de Leitura”, em parceira com o Sesc Rio. A ação, que faz parte do calendário de eventos do empreendimento desde 2019, volta a contar com edições mensais gratuitas, sempre no terceiro sábado do mês, das 13h às 16h.

O “Ponto de Leitura” oferece uma extensão da Biblioteca/Gibiteca João Carpalhau, da Unidade Sesc Duque de Caxias, com a disponibilização de pequeno acervo com livros infantis e revistas em quadrinhos, para que os clientes possam desfrutar de um local agradável e aconchegante de estímulo à leitura.

Nesta edição, o evento terá como atração a Contação de Histórias ‘Ubuntu Cultural’, comandada pela escritora e artista Marcia Corrêa Barros, que vai apresentar o livro ‘Pretinho, o sapato medroso’, de sua autoria, além de outros contos, como ‘Dona Baratinha’ e ‘Os Dois Corcundas’. Para contar e encantar o público, a autora utilizará de artefatos, como máscaras e fantoches. Ao final da contação, a autora distribuirá 25 livros autografados.

O Ponto de Leitura acontece na Praça de Alimentação do Caxias Shopping e tem programação aberta para todas as idades.