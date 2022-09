Feira Florescer no Caxias Shopping - Divulgação

Feira Florescer no Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 13/09/2022 19:39

Duque de Caxias - Para celebrar a chegada da Primavera, de 13 a 18 de setembro (terça a domingo), o Caxias Shopping vai colorir os corredores do shopping com a edição especial da Feira Florescer. O evento colaborativo tem o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro e tem o objetivo de fomentar a economia criativa, reunindo pequenos artistas e produtores de flores de Duque de Caxias e Friburgo.

A 5ª edição do evento terá exposição e venda de diversos tipos de flores, entre elas flores gigantes em papel, flores desidratadas e, principalmente, flores naturais, além de suculentas, plantas ornamentais e uma variedade de acessórios para decoração e projetos paisagísticos. Participam da Feira Florescer expositores como Lê Arranjos Florais, Jardim Encantado, Cris Arts, Mabrime, Liana Flores Gigantes, Vasos Encantados, Nan.s Flores e DMartins.

O evento é gratuito e acontece na Praça em frente à CVC do Caxias Shopping, de terça a sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 13h às 21h.

Feira Florescer no Caxias Shopping

Data: de 13 a 18 de setembro (terça a domingo)

Horário: terça a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 13h às 21h

Endereço: Rod. Washington Luiz, 2895 - Duque de Caxias

Tel.: (21) 2018-2324

www.caxiasshopping.com.br

Visitação gratuita