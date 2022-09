Hospital Municipal Moacyr do Carmo - Divulgação

Publicado 13/09/2022 19:19

Duque de Caxias - Os 14 anos de funcionamento do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo foi comemorado com a presença do prefeito Wilson Reis, da direção da unidade e de funcionários. Passando por reforma geral, o hospital deverá entregar, em cerca de dois meses, a enfermaria do segundo andar do prédio, que contará com 56 novos leitos.



O prefeito Wilson Reis lembrou que o hospital, desde sua inauguração, sempre prestou atendimentos com eficácia e, durante a pandemia de Covid 19, esteve na linha de frente do combate.

“Continuamos prestando um excelente atendimento a pacientes de todo o estado. Nossos profissionais de saúde também estão de parabéns pela dedicação e competência”, disse o chefe do Executivo duquecaxiense.



A diretora da unidade, Vanessa Castro, disse que o Hospital Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo atende diariamente pacientes de todo o estado e realiza exames e cirurgias de alta complexidade.

“São mais de 30 mil atendimentos e mais de mil cirurgias por mês”, destacou a médica.



Inaugurado no dia 13 de setembro de 2008, na gestão do então prefeito Washington Reis, o Hospital Doutor Moacyr Rodrigues do Carmo foi a primeira unidade municipal de saúde do estado a oferecer serviços de ressonância magnética e diagnóstico por imagem.



Localizado na Rodovia Washington Luiz, 3.200, o hospital, devido a proximidade com importantes estradas e avenidas, permite dar suporte à Região Metropolitana, hoje com mais de 12 milhões de habitantes.