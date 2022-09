Câmara Municipal de Duque de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Câmara Municipal de Duque de Caxias

Publicado 10/09/2022

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou na quinta-feira (08/09) a terceira Sessão Ordinária do mês de setembro, referente a 19ª Legislatura. Reunidos no plenário, os vereadores apresentaram as demandas que serão encaminhadas ao Executivo do município.

Presidida pelo vereador Celso do Alba (MDB) e secretariada pelo vereador Claudio Thomaz (União Brasil), a sessão pautou o meio ambiente ao apresentar o Projeto de Lei de autoria do vereador Nivan Almeida (PT). O PL dispôs sobre a criação do Programa de Prevenção, Redução e Compensação de Emissões de Dióxido de Carbono (CO2) e demais gases veiculares, responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. Nesta perspectiva, o parlamentar ressaltou a sua preocupação com a poluição do ar no município, vislumbrando medidas que agreguem à preservação e ao bem-estar dos munícipes.

A iluminação pública ganhou, mais uma vez, um olhar especial dos parlamentares. Preocupados com a segurança e o tráfego de pessoas pelos bairros, principalmente à noite, Alex da Juliana do Táxi (MDB) e Michel Vila Nova (PSDB) apresentaram indicações solicitando a prefeitura instalações de lâmpadas LED e a troca de lâmpadas queimadas no bairro Parque Duque e no Centro, 1º Distrito da cidade.

Também atendendo a uma necessidade do 1º Distrito, o parlamentar Marcos Tavares (PDT) encaminhou ao presidente da Caixa Econômica Federal a instalação de uma agência da Caixa no bairro Vila São Luiz. A indicação visa fornecer maior acessibilidade aos duquecaxienses da região.

As demais solicitações e indicações permeavam a segurança, mobilidade urbana, saúde e condecorações como moções de aplausos e congratulações.