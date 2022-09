Primeira turma de formandos da turma de Técnico de Enfermagem da Fundec - Divulgação

Publicado 10/09/2022 15:11

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência , Tecnologia, Esporte, Lazer e Cultura, realizou a cerimônia de formatura da primeira turma de técnicos em Enfermagem. O evento aconteceu na sede administrativa da Fundação e foi marcado pela emoção dos alunos e familiares.



Comovida com a trajetória de persistência e amor aos estudos, a formanda Rayane Vieira Souza de Oliveira, de 20 anos, contou que a Fundec acolheu a turma e devolveu a esperança a todos os alunos.

“Hoje, está sendo um momento muito especial para mim. Posso afirmar que o curso foi maravilhoso, com ótimas aulas ministradas por professores competentes e atenciosos . Estou muito feliz e emocionada”, disse a aluna.



Na oportunidade, o presidente da Fundação, Jonas Santana, destacou, em sua fala, que são ao todo 38 formandos.

“É com grande satisfação que toda a diretoria da Fundec parabeniza os formandos do primeiro curso técnico de Enfermagem”. Já o secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, apontou que a missão da instituição é oferecer ao cidadão a oportunidade de se qualificar profissionalmente. “Quero agradecer a todos os envolvidos que não mediram esforços com o objetivo de realizar este evento. Ressalto também que realizaremos a formatura, no final do ano, de mais 335 novos técnicos em Enfermagem”, contou o gestor da pasta.



Ao chegar, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel Reis, cumprimentou a todos e conversou com os alunos sobre o curso ministrado pela Fundação. O prefeito também comemorou junto às famílias esta nova etapa profissional na vida dos jovens.

“Parabenizo ao corpo docente que ministrou as aulas e aos alunos pela perseverança em se formarem em uma profissão tão nobre, que cuida do desenvolvimento humano em todas as etapas da vida” , finalizou o prefeito.