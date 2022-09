Caxias se destaca na Copa Carioca de Taekwondo - Divulgação

Publicado 08/09/2022 20:31

Duque de Caxias - A edição deste ano da Copa Carioca de Taekwondo ocorreu na Vila Olímpica de Duque de Caxias e o município, sede da competição, foi destaque no evento. Os atletas da Academia Engel Team, que contam com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, ganharam o troféu de melhor equipe da Copa por terem o melhor conjunto de resultados entre os competidores.



Os 13 atletas inscritos da equipe Engel Team ganharam dez medalhas de ouro e três de prata, em diversas categorias. As premiações de ouro foram para: Stephanie Lima (24 anos, categoria de adultos até 67 kg), Júlia Nascimento (16 anos, categoria juvenil até 49 kg) Larissa Passos (14 anos, categoria cadete até 55 kg), Riane Bomfim (15 anos, categoria juvenil até 59 kg), Arthur Almeida (10 anos, categoria infantil até 30 kg), Gustavo Pereira (nove anos, categoria infantil até 32 kg), Caio Santana (19 anos, categoria sub-21 até 87 kg), Yago Belmiro (17 anos, categoria juvenil até 48 kg), Gabriel Jesus (16 anos, categoria até 63 kg) e Handerson Rigueira (24 anos, categoria de adultos até 58 kg). As medalhas de prata ficaram com Rafael Laurindo (18 anos, categoria sub-21 até 58 kg), Lucas Villa (13 anos, categoria cadete até 45 kg) e Lucas Luiz (24 anos, categoria de adultos até 63 kg).



A Copa Carioca serve de seletiva para a próxima edição da Copa do Brasil de Taekwondo, que vai ocorrer no final de novembro. Como se classificam na seletiva os que obtêm os primeiros e segundos lugares, todos os atletas da Engel Team, que competiram, garantiram vagas e, com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, irão representar o município na maior competição de taekwondo do Brasil. O Prefeito Wilson Reis elogiou a dedicação dos atletas duque-caxienses.

“A prática de esportes é muito importante para os jovens. Desenvolve seu foco, a convivência entre seus pares e a saúde. Eles servem de exemplo para nossa juventude e participar destas competições os preparam para a vida”, declarou.