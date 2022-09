Novos leitos no Hospital de Saracuruna - Divulgação

Novos leitos no Hospital de SaracurunaDivulgação

Publicado 05/09/2022 19:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) mais um espaço totalmente reformado e pronto para receber pacientes vindos de todo o estado. A nova Enfermaria de Clínica Médica, localizado no terceiro andar, passou por um reforma geral, ganhando 44 novos leitos totalmente equipados.

Assim que assumiu o Hospital Adão Pereira Nunes o município deu início a uma grande reforma geral na unidade, através dos recursos encaminhados pelo Governo do Estado. Hoje, a população pode contar com um novo Centro de Imagens, novos aparelhos de alta tecnologia, uma nova clínica cirúrgica com 24 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria, além do novo Centro Cirúrgico e do Serviço de Pronto Atendimento (SPA). Os trabalhos de reforma seguem, e vão contemplar outros espaços do HMAPN, incluindo a nova fachada, que será entregue em breve.

Ao completar sete meses de municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias comemorou mais um recorde histórico de cirurgias, chegando ao total de 1.340 cirurgias só no mês de julho, além da ampliação dos atendimentos e de exames de imagens realizados.

A competência da gestão da administração municipal pode ser comprovada também através das estatísticas referentes ao primeiro semestre/2022, contabilizando 64.820 atendimentos por especialidade, 7.122 cirurgias e 236.323 exames realizados. O Centro de Imagem do hospital também superou as expectativas, registrando 39.269 exames feitos, incluindo Ecocardiograma, Ecodoppler, Ressonância Magnética, Tomografia e Radiografia.