Publicado 05/09/2022 19:16

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, publicou o Edital de Chamada nº 001/2022, para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural. De acordo com o documento, será realizada a Chamada Pública, com o objetivo de atender ao Programa Nacional Alimentar (PNAE), durante o período de seis meses, a contar da assinatura do contrato.

Os interessados, grupos formais, organizações produtivas detentoras de Declaração de Aptidão ao PRONAF _ DAP Jurídica, grupos informais e/ou fornecedores individuais, agricultores familiares, detentores de Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Física , deverão apresentar a documentação para habilitação (envelope um) e o projeto de venda (envelope dois) à Comissão Especial para Compra de Alimentos da Agricultura Familiar, na data estipulada, na sala de reuniões da SME, localizada na Rua Prefeito José Carlos Lacerda, nº 1422, 3º andar , bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias. Mais informações, através dos links:

Link 1:https://drive.google.com/file/d/19Y1qlY-Tm0rtJsbx1BWJlPbyd60xqqvj/view?usp=sharing

Link 2:https://drive.google.com/file/d/1od0GYOMIzV8YzxcZZs_jFivcx7E5r3bl/view?usp=sharing

Link 3:https://drive.google.com/file/d/1QykTizlgcjnp30i5U_CsOD8uZh5YCGW5/view?usp=sharing