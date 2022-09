Caxias participa da Feira do Empreendedorismo do Rio de Janeiro - Divulgação

Caxias participa da Feira do Empreendedorismo do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 02/09/2022 10:00

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Agricultura, participou pela primeira vez da Feira do Empreendedor Sebrae Rio. O evento segue até este sábado (3), e o tema da décima edição é “O Vento de Novas Oportunidades”. Na abertura oficial da Feira, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, ministrou uma palestra.



Segundo o secretário de Agricultura, Ernande Alves, é a primeira vez que o município de Duque de Caxias participa da maior feira da América Latina voltada ao empreendedorismo.

“A cidade está tendo a oportunidade de expor os seus produtos em um estande, com a possibilidade de fazer grandes negócios,” disse o gestor da pasta.



“Além de dar essa visibilidade, o nosso maior interesse é permitir que os nossos produtores rurais exponham seus produtos e tenham a oportunidade de ter um acesso maior ao mercado. Posso informar também que estão previstas aproximadamente 60 mil pessoas participando diretamente da Feira do Empreendedor 2022”, complementou Alves.



O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, visitou a abertura do evento e parabenizou os profissionais da Secretaria Municipal de Agricultura pelo trabalho desenvolvido na cidade. Em sua fala, o prefeito destacou que a Feira é muito importante porque apoia e incentiva o microempreendedor.

“È preciso valorizar os empreendedores e ações como estas demonstram o compromisso com a população”, declarou o prefeito.