Fundec forma primeira turma de técnicos em enfermagemDivulgação

Publicado 31/08/2022 17:18

Duque de Caxias - A Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias (Fundec) vai formar, na próxima terça-feira (06/09), a primeira turma de técnicos em enfermagem. A cerimônia será às 18h, na sede administrativa da fundação, na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 131, Parque Duque, com a presença do prefeito Wilson Reis e do presidente da Fundec, Jonas Santana. Nessa etapa, 38 alunos, que concluíram os últimos três módulos do curso, que é gratuito, receberão os certificados reconhecidos pelo Ministério da Educação.

Em dezembro, a Fundação realizará a formatura de 335 novos técnicos de enfermagem que hoje, além das aulas teóricas e práticas já estão participando de estágios nas unidades públicas de saúde.

Criada em 2005, a Fundec tem a missão de desenvolver ações para o fortalecimento e efetivação de políticas públicas com responsabilidade social e inovação, promovendo o acesso dos cidadãos e cidadãs à formação e qualificação profissional, objetivando o bem-estar social e inclusão no mundo do trabalho.

A Fundação oferece hoje 110 cursos gratuitos e, por ano, qualifica cerca de 30 moradores de Duque de Caxias. Em 2022 foram oferecidas 24.300 vagas.