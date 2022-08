Agentes da Defesa Civil de Caxias participam de treinamento - Divulgação

Agentes da Defesa Civil de Caxias participam de treinamentoDivulgação

Publicado 30/08/2022 16:39

Duque de Caxias - A Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias promoverá, no dia 1º de setembro, curso de Liderança com Resiliência para líderes de instituições voluntárias, lideranças comunitárias e membros dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil – Nudecs. O curso, ministrado pelo professor Cláudio Sérgio, será das 9h às 17h, no auditório da Prefeitura, na Alameda Esmeralda, 206, no bairro Jardim Primavera. Serão 50 vagas e as inscrições podem ser feitas no site da Rede Bravo – https://www.sistematica.info/redebravo/home.php?funcao=cursos&id=157.

Resiliência é definida como a capacidade de enfrentar e superar adversidades, desenvolvendo a capacidade de lidar com a crise de forma eficiente.

“Duque de Caxias está comprometida com a redução de desastres e riscos climáticos, e vem aumentando as parcerias para resiliência em nível municipal, desenvolvendo diversas iniciativas para reduzi-los, com ações de prevenção e resposta”, disse o superintendente de Defesa Civil, André Xavier.