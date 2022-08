Câmara Municipal de Duque de Caxias sedia XI Fórum de Saúde Mental - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 25/08/2022 18:19

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias sediou o XI Fórum de Saúde Mental. O evento foi promovido pelo Departamento de Saúde Mental, através da Secretaria Municipal de Saúde da cidade. Neste ano, foi abordado o tema: Saúde Mental e as consequências da Pandemia. O intuito dos organizadores foi promover um debate científico sobre os malefícios e sequelas sociais provocados pela crise pandêmica que assolou o mundo a partir de 2020. Médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras e estudantes da área da saúde lotaram o plenário Vilson Campos Macedo.

“A importância maior do evento está na literatura. Nos reunimos para trocar experiências em equipe, com os alunos e com os demais presentes. O tema deste ano foi pensado mediante às demandas que chegavam tanto de pacientes quanto de profissionais que acabaram adoecendo com a pandemia” afirmou Alessandra Andrade, diretora do Departamento de Saúde Mental deA mesa foi composta por especialistas, profissionais dos CAPS, espalhados pelo município, e pelo palestrante Dro Marcelo Cobucci, psiquiatra/psicanalista, membro titular e coordenador clínico da Associação Psicanalítica Formação Freudiana da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Marcelo explanou aos convidados as interpretações e conceitos da psicanálise e psiquiatria como agregadoras à saúde mental. Em um dos momentos da sua fala, o palestrante destacou a integração dos CAPS ao atuar em, e ressaltou o papel fundamental dos familiares e pessoas de convívio ao enfermo psíquico.