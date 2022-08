Mulheres comandam desfile de moda em Caxias - Divulgação

Publicado 25/08/2022 17:32

Duque de Caxias - Após ser palco de shows, exposições de arte e teatro, agora é a moda que entra para o circuito de arte da Praça Ulysses Guimarães, bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias. Nesta sexta-feira (26), a partir das 15h, o espaço público vai receber desfile de moda, exposição e oficina de turbante, tendo mulheres como organizadoras e protagonistas do evento.



O encontro está sendo organizado por Claudia De Paula, responsável pelo Caxias Fashion e o Ateliarte, espaço de cultura voltado para mulheres, localizado no Caxias Shopping. O objetivo do grupo é promover diversidade cultural e artística da rede de mulheres do Grande Rio, resgatando a cultura com base na ancestralidade, tendo como lema “De Duque de Caxias para todos os cantos”.



O evento, gratuito e aberto ao público, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT) de Duque de Caxias.

A Praça Ulysses Guimarães está localizada na Rua José de Souza Herdy, na altura da Rua Major Frazão, bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto – Duque de Caxias.