Defesa Civil de Caxias conclui curso de informações em segurançaDivulgação

Publicado 24/08/2022 15:18

Duque de Caxias - Agentes da Defesa Civil de Duque de Caxias concluíram, na sede do CICC-BF – Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense, no bairro 25 de agosto, o curso do SINESP – Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Foram dois dias de aulas teóricas e práticas sobre o funcionamento do Centro, que conta com a participação permanente de agentes públicos do município.

Participaram do curso os agentes de equipes de Proteção Comunitária, Engenharia e agentes da Defesa Civil. Ainda irão participar do curso os agentes das secretarias de Segurança Pública, Saúde, Guarda Municipal e Ordem Pública.

Inaugurado em julho, o CICC-BF conta com equipamentos de última geração e centenas de câmeras fixas e móveis já instaladas em diversos pontos estratégicos. Os equipamentos têm condições de realizar a identificação facial de pessoas e de placas de veículos, permitindo o rastreio dos mesmos. Também poderão ser realizados os monitoramentos do Sistema de Alerta e Alarme de Sirenes e das áreas de risco dos quatro distritos.