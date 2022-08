Atletas de Caxias vão participar de competição - Divulgação

Publicado 22/08/2022 21:20

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense estará presente na edição de 2022 dos Jogos da Juventude, a maior competição esportiva de atletas de base do Brasil. Promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), os jogos são destinados a atletas de modalidades olímpicas que estejam abaixo dos 18 anos e devidamente matriculados na rede de ensino. Ele será realizado em Aracajú, Sergipe, entre os dias 02 e 17 de setembro e está prevista a presença de mais de quatro mil jovens dos 26 estados do Brasil, além do Distrito Federal, participando de 16 modalidades olímpicas.



Quatro atletas da equipe de Taekwondo da Engeltean, que têm o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, receberam a convocação da Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro (FEERJ): Júlia Nascimento Ferreira (16 anos, vencedora na categoria juvenil feminina, de 49kg e escolhida Melhor Atleta Juvenil de Taekwondo do Brasil na última edição do Campeonato Brasileiro de Taekwondo), Riane Ferreira Bonfim (15 anos, medalha de bronze na categoria juvenil, de 59kg, também no último campeonato brasileiro), Yago da Silva Belmiro (17 anos, vencedor na categoria juvenil masculina, de 48kg, no último Campeonato de Taekwondo do Estado do Rio de Janeiro) e Gabriel Jesus Mesquita (16 anos, 2º lugar do juvenil masculino, na categoria juvenil, de 63kg, também no último campeonato carioca).



Antes de embarcarem para Aracaju, no dia 06 de setembro, os quatro atletas farão parte da equipe da Engelteam, que irá participar, na Vila Olímpica de Duque de Caxias, da Copa Carioca de Taekwondo, que funciona como seletiva da Copa do Brasil. O evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias, ocorrerá nos dias 03 e 04 de setembro.

“Esses atletas vão representar nossa cidade, nosso estado. Eles merecem nosso apoio, pois são exemplos para todos nós, principalmente para nossos jovens”, explicou o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis.