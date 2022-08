Teatro Sesi Caxias recebe espetáculo infantil com entrada gratuita - Divulgação

Teatro Sesi Caxias recebe espetáculo infantil com entrada gratuitaDivulgação

Publicado 19/08/2022 17:41

Duque de Caxias - O Teatro Firjan/Sesi de Duque de Caxias, recebe no dia 01 de setembro, o espetáculo “A História de Topetudo”, adaptação do conto de Charles Perrault, estrelado pelas atrizes Ana Barroso e Monica Biel, da Cia de Teatro BB, que completa 32 anos de atividades.

A História de Topetudo é um espetáculo com inúmeros personagens, interpretados pelas as atrizes Ana Barroso e Monica Biel. As atrizes utilizam várias técnicas, entre elas, o uso de máscaras, a manipulação de bonecos, a improvisação e a palhaçaria, além de diversos recursos, como figurinos, adereços, músicas e, principalmente, um jogo aberto e comunicativo com as crianças. A peça, realizada sob o humor crítico e a ótica particular dos clowns Lasanha e Ravioli, é extremamente comunicativa e divertida, com uma linguagem cênica que prioriza a relação com o público através de sua dinâmica, leveza e resultado estético.

O espetáculo ganhou diversos prêmios, entre eles, Coca-Cola de Teatro Jovem de Melhor Espetáculo, Melhor Atriz e Melhor Texto, Mambembe como um dos 5 Melhores Espetáculos do Ano e Melhor Atriz e Melhor Figurino do Festival de Teatro de Resende. A apresentação no Teatro Sesi Caxias, com patrocínio da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, faz parte das comemorações dos 32 anos da premiada BB Cia de Teatro, com as atrizes Ana Barroso e Monica Biel.

Serviço:

“A História de Topetudo”, com Ana Barroso e Monica Biel

Dia: 01 de setembro de 2022

Horário: 10h e 15h

Local: Teatro FIRJAN/SESI Caxias (Rua Artur Neiva, 100 – Duque de Caxias)

Entrada gratuita

Patrocínio: Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa