Arraiá na praça chega em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 17/08/2022 21:12

Duque de Caxias - Entre os dias 25 e 28 de agosto, a Praça do Pacificador será palco do evento "Arraiá nas Praças", que tem como objetivo promover a cultura junina nas mais importantes praças, nos municípios do estado do Rio de Janeiro. O evento gratuito é uma realização da Pato Bola Produções, com apoio das secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Comunicação Social de Duque de Caxias.

O "Arraiá nas Praças" chega a Duque de Caxias, depois de passar pelas cidades de Niterói e Rio de Janeiro, oferecendo para o público caxiense uma programação variada, com shows, apresentações de quadrilhas, barracas com comidas típicas, feira de artesanato, brincadeiras, além de oficinas promovidas pelo SESC.

A produção do evento informa que no início da próxima semana será divulgada a programação completa, horários e as atrações que estarão presentes nos quatro dias do evento.

Serviço:

Arraiá nas Praças

Local: Praça do Pacificador (Centro – Duque de Caxias)

Dias: 25, 26, 27 e 28 de agosto

Horário: 10h às 21h

Realização: Pato Bola Produções

Apoio:

Prefeitura de Duque de Caxias

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Secretaria Municipal de Comunicação