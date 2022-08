Caxias realiza obra de infraestrutura para novo acesso à Rodovia Washington Luiz - Divulgação

Caxias realiza obra de infraestrutura para novo acesso à Rodovia Washington LuizDivulgação

Publicado 15/08/2022 21:28

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e o governo estadual estão trabalhando em várias frentes com obras e infraestrutura e de mobilidade urbana em várias regiões do município. No bairro Pilar, no segundo distrito, as obras em andamento vão melhorar a vida dos moradores e do trânsito, facilitando também o acesso à Rodovia Washington Luiz, à Rodovia Rio-Magé e ao Rio de Janeiro. Para essa conexão, a Rua Cinco de Julho abrirá um novo caminho de ida e volta da Washington Luiz para a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, com a saída junto do anel viário de Campos Elíseos e a Refinaria Duque de Caxias – Reduc.

Os motoristas que vêm da cidade do Rio pela rodovia não vão mais precisar entrar pelo Centro de Caxias ou ir até a BR-493, o Arco Metropolitano, para acessar a avenida. Isso vai desafogar o trânsito da rodovia, em atendimento aos pedidos dos moradores do Pilar e das empresas que utilizam o sistema rodoviário da cidade, além de desenvolver economicamente toda aquela localidade. As vias da região também serão revitalizadas.

Serão construídas pontes sobre os canais do Pilar e Cintura, que darão acesso à Rua Cinco de Julho. Também estão sendo realizadas obras de infraestrutura em todo o bairro, incluindo no Mirante do Pilar, reivindicação antiga da comunidade. No segundo distrito a prefeitura está trabalhando também nos bairros São Bento, Gramacho, Chácaras Rio-Petrópolis, Vila Rosário e Sarapuí, com obras de reforma, ampliação, modernização e infraestrutura.