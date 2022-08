Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 12/08/2022 17:26

Duque de Caxias - Em agosto, o Caxias Shopping está promovendo uma programação musical especial para agitar o happy hour com apresentações ao vivo no projeto Palco Caxias Shopping. Nesta sexta, 12 de agosto, a convidada será a cantora Kamila Liberato, que vai agitar a noite ao som de sucessos do Piseiro & Forró.

Todas as sextas do mês, sempre às 19h30, o shopping na Baixada Fluminense vai receber músicos convidados, garantindo muita música boa, incluindo grandes sucessos de gêneros como Pop, Rock, Samba, Forró e Sertanejo. Na próxima semana, dia 19, Deborah Marins vai interpretar sucessos do sertanejo. E, fechando a agenda do mês, no dia 26 de agosto, o cantor Wallace Espasandim sobe ao palco para apresentar hits do Pop Rock Nacional e Internacional.

Palco Caxias Shopping

- 12/08 - Kamila Liberato - Piseiro & Forró - Instagram - @kamila_liberato

- 19/08 - Deborah Marins - Sertanejo - Instagram - @deborah_marins

- 26/08 - Wallace Espasandim - Pop Rock Nac. & Int. - Instagram - @wespasandim

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação

ENTRADA GRATUITA