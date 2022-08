Servidores da Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 12/08/2022 17:14

Duque de Caxias - Os servidores da Secretaria Municipal de Controle Interno de Duque de Caxias participaram da 6ª Edição do Fórum Nacional de Controle, promovido pelo TCU. O evento aconteceu, no formato online, no auditório da prefeitura. Durante o encontro foi debatido o tema "Novas perspectivas da Governança Aplicada ao Controle".

De acordo com o tema ministrado aos profissionais, foi verificada a possibilidade de entrada do Brasil na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), da avaliação do Centro de Governo do Brasil pela OCDE e do fato do TCU assumir a presidência da Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) por três anos, a partir de novembro deste ano.

Ainda no centro das perspectivas estão as novidades trazidas ao contexto da governança pela nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e pela inclusão do tema Governança da nova Lei de Licitações. Para o secretário Municipal de Controle Interno de Duque de Caxias, Fabrício Abílio Duarte de Moura, o fórum promoveu a busca de soluções inovadoras e transmitiu boas práticas para a administração pública.