Alunos do Colégio da PM de Caxias se destacam em exame nacionalDivulgação

Publicado 11/08/2022 20:53

Duque de Caxias - O aluno do lll Colégio da Polícia Militar – Percy Geraldo Bolsonaro, Miguel Ribeiro Santana, do 9º Ano de Escolaridade, foi aprovado e está aguardando classificação para o concorrido concurso da EPCAR (Escola Preparatória de Cadetes do Ar). O estudante destacou-se na primeira etapa do importante certame, junto a outros 11 alunos que realizaram o exame nacional.



Para celebrar o resultado alcançado, a equipe diretiva do lll CPM/ERJ organizou um almoço, nesta quarta-feira (10), junto às famílias dos alunos que fizeram a prova, a fim de enfatizar a importância da participação das mesmas no processo de ensino-aprendizagem de seus filhos.

“Estou muito feliz com o resultado alcançado. Reforço também que eu já tinha uma rotina de estudos, mas o fato do Colégio da Polícia disponibilizar um curso preparatório no contraturno me ajudou bastante”, explicou o estudante Miguel Ribeiro Santana, de 14 anos.



Segundo a comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, é preciso que as famílias motivem e conscientizem seus filhos sobre a necessidade de firmarem compromisso com a educação.

“Estou realmente muito feliz com este resultado. É gratificante saber que um aluno teve uma boa posição nesta importante instituição de ensino militar da Força Aérea Brasileira. Vale ressaltar que outros 11 alunos do 9º Ano de Escolaridade realizaram a prova da EPCAR e conquistaram resultados significativos”, finalizou a comandante do colégio localizado em Duque de Caxias.