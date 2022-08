Peça 'Cora do Rio Vermelho' chega em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 10/08/2022 20:50

Duque de Caxias - Com vontade de montar seu primeiro monólogo, a atriz Raquel Penner começou a anotar frases, desejos e pensamentos soltos que, frequentemente, falavam sobre a força feminina e da alma da mulher brasileira. Ao reencontrar a obra de Cora Coralina, percebeu que a poesia e os contos da escritora e doceira goiana iam justamente de encontro à sua inquietação artística. Este foi o início do espetáculo “Cora do Rio Vermelho”, que, depois de bem-sucedidas temporadas virtual e presencial, inicia apresentações pelas unidades do Sesc, como em Duque de Caxias (13/08).

Peça 'Cora do Rio Vermelho' chega em Duque de Caxias Divulgação



Com dramaturgia de Leonardo Simões e direção de Isaac Bernat, o espetáculo é forte e delicado, assim como a escrita da poeta. Com dramaturgia de Leonardo Simões e direção de Isaac Bernat, o espetáculo é forte e delicado, assim como a escrita da poeta.

“Cora Coralina foi uma mulher múltipla e libertária. Removeu pedras e abriu caminhos para outras mulheres. Há 10 anos, tive meu primeiro encontro com ela, em uma exposição no CCBB RJ. Fiquei encantada por aquela senhora do interior do Brasil que falava firme e cantado, fazia doces e escrevia poesia, celebrava a vida e a simplicidade. Quando a reencontrei, a partir de um livro do Drummond, percebi que tudo o que eu queria dizer no palco estava ali”, lembra Raquel.

A dramaturgia reúne passagens de sua vida e diversos poemas retirados dos livros “Vintém de cobre – meias confissões de Aninha”; “Meu Livro de Cordel”; “Villa Boa de Goyaz”; e “Poemas dos becos de Goiás e estórias mais”. “A partir de um recorte sensível de obras feito pela Raquel e com a toada poética de Cora, busquei nessa abordagem teatral uma geografia de sensibilidade e memórias, uma paisagem sonora que a atriz observa e traduz a partir do simbólico quarto de escrita, mesclada aos seus fazeres de doçura”, explica o autor Leonardo Simões.

Peça 'Cora do Rio Vermelho' chega em Duque de Caxias Divulgação



Ao longo da encenação, aparecem algumas músicas populares, unindo vozes femininas de cantoras-atrizes do cenário teatral brasileiro: Aline Peixoto, Chiara Santoro, Clara Santhana, Cyda Moreno e Soraya Ravenle. Em “Cora do Rio Vermelho” (o título se refere ao rio que banha Goiás), a atriz se torna uma contadora de histórias atravessada pelo amor e pela entrega que Cora dedicou a sua tradição e a sua gente.



Ficha Técnica



Idealização e atuação: Raquel Penner



Direção: Isaac Bernat



Dramaturgia: Leonardo Simões



Produção executiva: Clarissa Menezes



Cenografia, Figurino e Produção de objetos: Dani Vidal e Ney Madeira – Ney Madeira Produções Artísticas



Cenotécnico: André Salles



Tingimento, Bordado e Tratamento de objeto: Dani Vidal e Ney Madeira



Costureira: Aureci da Cunha Rocha



Costureira de cenário: Alessandra Valle



Pintura de arte: Paulo Campos



Carpinteiro: Paulo Sá



Montagem de cenário e luz: Wellington Fox



Iluminação: Ana Luzia de Simoni



Montagem e operação de luz: Bruno Henrique Caverninha



Direção Musical e Trilha Sonora: Aline Peixoto



Percussão: Fabiano Salek



Vozes: Aline Peixoto, Chiara Santoro, Clara Santhana, Cyda Moreno e Soraya Ravenle



Operação de som: Rafa Barcelos



Músicas:



"Aponte" (Lan Lanh/Nanda Costa/ Sambê)



"Maria, Maria" (Milton Nascimento)



"Simplicidade" (Jaime Alem)



Visagismo: Mona Magalhães



Direção de movimento: Luiza Vieira (cenas "Mãos" e "Todas as vidas dentro de mim")



Fotografias e Designer gráfico: Bianca Oliveira – Estúdio da Bica



Mídias sociais e Planejamento de divulgação: Lyana Ferraz



Assessoria de Imprensa: Rachel Almeida (Racca Comunicação)



Realização: Núcleo de Ensino e Pesquisa de Artes Cênicas - NEPAC







Serviço



Cora do Rio Vermelho



Duque de Caxias: 13/08, às 15h.



