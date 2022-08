Obra do Parque Linear, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 10/08/2022 20:38

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias continua trabalhando nas obras de construção do parque linear da Avenida Teixeira Mendes, no bairro Sarapuí, no primeiro distrito. Foi na região que a Prefeitura iniciou, em 2017, o primeiro programa de desfavelização do país, com a transferência de 900 famílias que moravam junto às margens do Rio Sarapuí, muitas em condições precárias, em barracos e casebres que eram invadidos pelas águas em dias de chuvas fortes. Após a transferência, essas construções foram demolidos pela prefeitura.



São cerca de cinco mil pessoas, entre adultos e crianças, transferidas para os residenciais Bolonha, Florência e Mendoza, construídos com recursos federais, pelo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento, com ajuda da prefeitura, que forneceu o transporte para mudança.

O parque da Avenida Teixeira Mendes terá 1.800 metros de extensão e vai ocupar uma área de mais de 140 mil metros quadrados. O espaço público de lazer contará com campo de futebol, pista de skate, tênis de mesa, futmesa, quiosque, academia de ginástica, pista de caminhada, áreas de convivência, jardins e iluminação de LED, entre outros equipamentos.

Com a desocupação, a prefeitura pode tirar do papel outro grande projeto. A construção do Viaduto do Gramacho, acabando de vez com os acidentes e mortes na cancela que ligava a Avenida Governador Leonel Brizola (antiga Presidente Kennedy) à Avenida República do Paraguai, além de facilitar o acesso à Rodovia Washington Luiz e ao centro da cidade. O viaduto, construído com recursos federais, tem 320 metros de extensão e duas pistas. Essa era uma reivindicação antiga dos moradores e motoristas, que diariamente circulam pela região.