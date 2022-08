Maternidade de Santa Cruz da Serra - Divulgação

Publicado 10/08/2022 20:27

Duque de Caxias - O mês de agosto é lembrado como Mês do Aleitamento Materno, instituído pela Lei nº 13.435/2.017, que determina que, no decorrer do mês, sejam intensificadas ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. Para marcar a data, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove a Semana de Incentivo à Amamentação, entre os dias 15 e 19 de agosto, com diversas atividades voltadas para o tema.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida da criança e, se possível, a continuidade até os dois anos ou mais, além de dar suporte a mulheres e redes de apoio quanto à amamentação segura e seus benefícios.



Segundo dados do Ministério da Saúde, os percentuais referentes ao aleitamento materno no Brasil são positivos. Dados recentes mostram que a prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida é de 62%. Esse primeiro contato é extremamente benéfico. Atualmente, no Brasil, a amamentação exclusiva alcança 45,8% dos bebês com até seis meses. Para as mulheres, amamentar reduz o risco de desenvolvimento do câncer de útero e câncer de mama. Para o bebê, fortalece o sistema imunológico, reduz os riscos de obesidade, desenvolvimento de diabetes, casos de diarreia, infecções respiratórias, hipertensão, colesterol alto, além de reduzir a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos.



Campanha “Doe Vidros. Doe Vida”

Ainda como parte da programação do Agosto Dourado, a Maternidade de Santa Cruz da Serra deu início a campanha “Doe Vidros. Doe Vida”, que pretende coletar frascos de vidro, utilizados para armazenamento de leite materno, que serão doados ao Banco de Leite do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Os frascos devem ser de vidro, com tampa de plástico e boca larga, como os de café solúvel e maionese.

A doação deve ser feita diretamente na Maternidade de Santa Cruz da Serra, até o dia 30 de setembro.



Confira a programação da Semana Agosto Dourado, de Incentivo à Amamentação, na Maternidade de Santa Cruz da Serra:



* 15/08, Segunda-feira:

Abertura oficial do Agosto Dourado e Semana Mundial do Aleitamento Materno



* 16/08, Terça-feira:

10h – Quick Massage

Massoterapeuta: Lovaina Oliveira

Público-alvo: Puérperas

10h – “Por que amamentar? Veja os benefícios do aleitamento materno”

Realização: Coordenadores de enfermagem, equipe de ação educativa e o grupo de apoio ao aleitamento materno.

Público-alvo: Acolhimento e Recepção 1

14h – “Os dez passos práticos para se ter sucesso na amamentação”

Realização: Coordenadores de enfermagem, equipe de ação educativa e o grupo de apoio ao aleitamento materno.

Público-alvo: Alojamento conjunto



* 17/08, Quarta-feira:

10h – Tenda da Amamentação. Ação educativa sobre amamentação

Realização: Coordenadores de enfermagem, equipe de ação educativa e o grupo de apoio ao aleitamento materno.

Público-alvo: Comunidade

14h – “Fatores emocionais associados ao aleitamento materno exclusivo”

Com a psicóloga Maria Luiza Corrêa Cordeiro, coordenadora do Serviço de Psicologia e presidente do Comitê de Aleitamento Materno

Público-alvo: Todas as mamães internadas

15h – 2ª edição da Hora do Mamaço

Coordenadores de enfermagem e o grupo de apoio ao aleitamento materno

Público-alvo: Todas as mamães internadas



* 18/08, Quinta-feira:

10h – Tenda da Amamentação. Ação educativa sobre amamentação

Realização: Coordenadores de enfermagem, equipe de ação educativa e o grupo de apoio ao aleitamento materno.

Público-alvo: Comunidade

14h – “Como doar leite humano”

Realização: Coordenadores de enfermagem, equipe de ação educativa e o grupo de apoio ao aleitamento materno.

Público-alvo: Alojamento conjunto



* 19/08, Sexta-feira:

10h – Ação educativa sobre amamentação

Realização: Coordenadores de enfermagem, equipe de ação educativa e o grupo de apoio ao aleitamento materno.

Público-alvo: Acolhimento e Recepção

14h – “Mitos x Verdades sobre aleitamento”

Realização: Coordenadores de enfermagem, equipe de ação educativa e o grupo de apoio ao aleitamento materno.

Público-alvo: Alojamento Conjunto e Recepção