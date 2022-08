Duque de Caxias doa carros para assistência social - Divulgação

Publicado 09/08/2022 19:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, entregou quatro veículos novos ao Conselho Tutelar, nesta segunda-feira (08), na Praça do Pacificador. Os automóveis serão utilizados para atendimento social na cidade.



De acordo com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, o Conselho Tutelar do município promove ações que zelam e defendem os direitos das crianças e adolescentes.

“A aquisição dos quatro veículos veio ao encontro dos anseios dos conselheiros tutelares. Os carros facilitarão a locomoção dos funcionários nas realizações das atividades desenvolvidas em prol dos jovens duque-caxienses”, declarou o gestor da pasta.



Já o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, ressaltou que o trabalho dos conselheiros tutelares é de suma importância dentro do município e que é necessário promover melhores condições de trabalho, a fim de que os profissionais desenvolvam com excelência o seu papel.

“É preciso oferecer aos conselheiros condições de trabalho adequadas, com o objetivo de que eles cumpram essa missão tão bonita que é de ajudar as crianças e adolescentes de nossa cidade. Posso afirmar que é um momento de felicidade para todos nós”, finalizou o prefeito.