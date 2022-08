Duque de Caxias promove ação de educação ambiental - Divulgação

Publicado 09/08/2022 19:05

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação, deu início, no Residencial Vale da Mata, em Xerém, através do setor de Educação Ambiental, o programa de conscientização ambiental. A proposta da educação ambiental nos conjuntos habitacionais visa conscientizar como o descarte adequado de lixo e a reutilização de resíduos são essenciais na preservação do ecossistema local, ressaltando que o uso inadequado dos recursos naturais interfere na sustentabilidade e, consequentemente, na qualidade de vida dos habitantes que residem naquela região, levando a população a mudanças de atitude.

Esse novo comportamento envolve desde o controle do consumo de material a ser descartado até o reaproveitamento. Foi falado também sobre o dia da coleta de resíduos sólidos ( como móveis e entulhos) no quarto distrito, que está previsto acontecer toda segunda-feira.