Publicado 06/08/2022 16:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou à população mais duas escolas reformadas: a Escola Municipal Presidente Costa e Silva, no Capivari, e o Ciep Municipalizado 405 Ministro Santiago Dantas, em Itatiaia. Além disso, um novo espaço passou a ser ocupado pelos alunos da Escola Ana de Souza Herdy, localizado no interior do Ciep 031 Lírio do Laguna, no bairro Laguna e Dourados. A escola municipal e o Ciep passam agora a gerir todo o estabelecimento de forma compartilhada.



A secretária de Educação, Roseli Duarte, moradora de Laguna e Dourados, explicou a situação de Escola Ana de Souza Herdy:

“Após a sua antiga sede ter sido condenada para uso, a escola ocupava de forma provisória, havia dez anos, um antigo salão de festas que estava em péssimas condições”. Ela explicou como surgiu um novo e acolhedor destino para as crianças. “O terceiro andar do Ciep 031 Lírio do Laguna, regido pelo governo do estado, estava sem uso, pois, no projeto original dos Cieps, ele seria usado como moradia dos zeladores responsáveis pela manutenção do prédio. Entramos em acordo com o Estado e a diretoria do Ciep e os dois apartamentos vazios do terceiro andar, bem como o corredor que os conectava, foram reformados pela nossa Secretaria de Obras”, explicou.

A área agora abriga seis salas de aula, além de banheiros, refeitório, sala multimídia e um solário com brinquedos e grade artificial, onde ocorreu a cerimônia de entrega do novo espaço. Da cerimônia participaram, além de Roseli, o prefeito Wilson Reis, o secretário de Obras José Carlos Grilo e representantes do legislativo municipal.



A diretora da Ana de Souza Herdy, Luana Lopes Martins, estava emocionada com o novo local que sua escola começou a ocupar nesta segunda-feira (01/08).

“Estou com esta escola há 12 anos e ela nunca esteve melhor do que agora. O que foi prometido, se cumpriu. Este é um sonho realizado. Estar agora aqui nos trouxe dignidade e um colorido a nossas vidas”, declarou. O prefeito Wilson Reis ressaltou a importância das parcerias para a resolução de problemas como este. “Esta é uma das razões de precisarmos ter um bom relacionamento com o governo estadual: poder estabelecer parcerias para resolver, de forma prática e eficaz, os problemas do povo. Todos temos responsabilidade com o povo e o seu bem-estar é o mais importante”, afirmou.

A Escola Municipal Presidente Costa e Silva, com 630 alunos, e o Ciep Municipalizado 405 Ministro Santiago Dantas, que atende a 570 estudantes, tiveram reformadas suas instalações elétricas e hidráulicas, pintados e receberam mobiliário novo. O Ciep, que possui um polo do Instituto Benjamin Constant, considerado um centro de referência na área da deficiência visual, também ganhou um parquinho com brinquedos.