Novos ônibus para transporte de servidores de Duque de Caxias - Divulgação

Novos ônibus para transporte de servidores de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 06/08/2022 16:39

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, junto ao secretário de Transportes e Serviços Públicos, Sandro Lelis, entregou três ônibus novos para transporte dos servidores públicos da administração municipal. O evento aconteceu na Praça Benzo Cavour (praça da Prefeitura) e contou com a presença dos funcionários que trabalham no prédio-sede do Executivo.



Os novos coletivos contam com elevador para acesso de pessoas com deficiência e ar-condicionado. Os mesmos irão substituir os antigos, que transportam os servidores do centro da cidade e de Xerém para seu local de trabalho, em duas viagens, pela manhã e no final da tarde.

Novos ônibus para transporte de servidores de Duque de Caxias Divulgação

“É uma conquista muito importante para todos nós”, disse o motorista de ônibus da Prefeitura, Arthur Luís Pereira da Silva.



Com um sorriso no rosto e bastante satisfeita com os ônibus novos, a servidora pública, Deise Maria da Conceição, declarou que os veículos novos vieram no momento certo, a fim de substituir os antigos.

“Estou extremamente feliz com o carinho e o respeito que a PMDC tem com a gente”, contou a técnica em Contabilidade da Secretaria Municipal de Administração.



Em sua fala, o secretário de Transportes e Serviços Públicos, Sandro Lelis, afirmou que foi realizado um leilão com equipamentos antigos e usados. Com a arrecadação, foi efetuada a compra dos veículos. Durante o evento, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, declarou que desenvolve incansavelmente um trabalho com o objetivo de promover o bem-estar dos funcionários e de toda a população.