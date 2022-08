Hospital de Saracuruna bate recorde de cirurgias mensais - Divulgação

Publicado 06/08/2022 16:31

Duque de Caxias - O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes comemora o aumento no número de atendimentos e o novo recorde de cirurgias realizadas/mês. O mês de julho registrou novos recordes de prestação de serviços no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN). Em janeiro deste ano, a Prefeitura de Duque de Caxias recebeu do Governo do Estado a tarefa de administrar o Adão Pereira Nunes, unidade de referência em atendimentos a politraumatizados graves, vindos de todo o estado. Próximo de completar sete meses de municipalização, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias comemora mais um recorde histórico de cirurgias realizadas no mês de julho, chegando ao total de 1.340 cirurgias/mês, além da ampliação dos atendimentos e de exames de imagens realizados.



A competência da gestão municipal pode ser comprovada também através das estatísticas referentes ao período de janeiro a julho (2022), contabilizando 64.820 atendimentos por especialidade, 7.122 cirurgias e 236.323 exames realizados. O Centro de Imagem do hospital também superou as expectativas, registrando 39.269 exames feitos, incluindo Ecocardiograma, Ecodoppler, Ressonância Magnética, Tomografia e Radiografia.



Desde o início da municipalização o HMAPN passa por uma reforma geral, possibilitada por recursos liberados pelo Governo do Estado. A população conta agora com um novo Centro de Imagens, novos aparelhos de alta tecnologia, uma nova clínica cirúrgica, com 24 leitos de ortopedia e 41 leitos de enfermaria, além do novo Centro Cirúrgico e SPA (Serviço de Pronto Atendimento). A Prefeitura também investiu na contratação de novos profissionais especializados, aumentando a sua capacidade de atendimento aos usuários.



Outra conquista nesses quase sete meses da administração municipal é a retomada do programa de cirurgias bariátricas na unidade. No mês de julho, o hospital deu início ao procedimento de redução de estômago em pacientes inscritos no sistema de regulação estadual. O diretor-geral do HMAPN, Drº Luca Freire, destaca que “os pacientes atendidos pelo programa bariátrico recebem acompanhamento pré e pós-operatório, com toda a avaliação clínica necessária e o atendimento com fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas”.

O diretor médico do HMAPN, Dr Thiago Resende ressalta que, graças às reformas que estão sendo realizadas no hospital e a chegada de novos equipamentos de alta tecnologia, o Adão Pereira Nunes vem superando índices a cada mês.

"Hoje temos um tomógrafo de última geração na unidade, com capacidade de realizar até 4.500 exames por mês. Um recorde histórico. Da mesma forma, ganhamos um aparelho de ressonância que chega a fazer mais de mil ressonâncias por mês. No mês de julho batemos mais um recorde de cirurgias realizadas, chegando a 1. 340 cirurgias no mês", destaca o diretor médico da unidade.