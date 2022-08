Escolas reformadas em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 04/08/2022

Duque de Caxias - Nesta terça-feira (02/08), a Prefeitura de Duque de Caxias entregou, à população, duas unidades de ensino reformadas: a Escola Municipal Professora Dulce Trindade Braga, no Jardim Anhanagá, e a Creche e Pré-Escola Vereador José Carlos Theodoro. A primeira atende a 580 alunos, do 6º ao 9º ano, em dois turnos, e a segunda cuida de 200 crianças de dois a quatro anos. Em ambas as instituições as cerimônias de entrega contaram com o prefeito Wilson Reis e os secretários de Educação, Roseli Duarte, e de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo.



Localizada nas margens da Rodovia Rio-Magé, a Escola Municipal Professora Dulce Trindade Braga teve toda a sua parte elétrica e hidráulica reformada, recebendo novo laboratório de ciências e sala de recursos, voltada para alunos especiais. Esta sala ganhou seu próprio banheiro para meninos e meninas, deixando seus alunos mais independentes. Os estudantes da escola continuaram tendo aulas normalmente durante as obras. Já a Creche e Pré-Escola Vereador José Carlos Theodoro obteve uma reforma acentuada, inclusive estrutural. Durante as obras, as crianças da unidade foram atendidas em um espaço cedido pelo CIEP Municipalizado Paulo Mendes Campos, que fica a poucas quadras de distância.

“É muito bom você entrar em sua velha casa após ela passar por uma ampla reforma. Esta creche estava em condições tão ruins que precisou ser interditada pela Defesa Civil”, disse a secretária de educação Roseli Duarte. “O que fizemos nesta creche prova que não estamos aqui em Duque de Caxias só interessados na saúde, em fazer praças e pavimentar ruas. Com a estrutura comprometida como estava, outros governos teriam colocado ela abaixo”, informou o secretário de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo.



“Fico feliz quando a prefeitura realiza reformas em prédios da educação como esses. Vejo, entre esses alunos, futuros médicos, engenheiros e educadores. Precisamos dar o melhor ambiente para que todas essas crianças possam se desenvolver da melhor forma possível”, declarou.