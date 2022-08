Obras para melhoria de abastecimento de água em Duque de Caxias - Divulgação

Obras para melhoria de abastecimento de água em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 03/08/2022 21:32

Duque de Caxias - As obras para ampliação do acesso à água tratada seguem acontecendo em Duque de Caxias e mais de cinco bairros do município recebem melhorias. Ao todo, mais de 66 mil metros de rede estão sendo implantados pela Águas do Rio em vários pontos da cidade, beneficiando cerca de 68 mil moradores.



No Parque Pauliceia, a empacotadora Manuella Brandão não precisa mais se preocupar em carregar baldes para os seus afazeres domésticos e higiene pessoal.

Obras para melhoria de abastecimento de água em Duque de Caxias Divulgação

“Eu precisava encher máquina de lavar no balde, lavava banheiro e tomava banhos de balde. A água não tinha força nenhuma para subir para a caixa, só ficava bem fraca na bica, do lado de fora da casa. Agora eu já lavei roupa e consegui fazer várias outras coisas. E tomo banho de chuveiro!”, comemorou.



Hemerson Gomes, coordenador de operações da Águas do Rio com atuação em Duque de Caxias, explicou as melhorias realizadas na região.

“No Parque Pauliceia, atuamos na rua Paraná, trocando toda a tubulação. Foram 154 metros de novas redes, significando mais qualidade de vida, por meio do acesso regular à água tratada. Identificar e solucionar pequenos problemas na região faz grande diferença na vida dos moradores”, avaliou.



O Parque Senhor do Bonfim também recebeu uma melhora significativa no abastecimento.

“Estou muito satisfeita com a Águas do Rio. Eu moro aqui, neste endereço, desde os anos 60 e o abastecimento era intermitente. Antes eu ficava muito restrita, só lavava roupas aos finais de semana. Mas depois da obra, a água cai direitinho e eu posso realizar meus afazeres bem tranquila”, destaca a moradora da Avenida Doutor Manoel Lucas, Maria do Socorro Freire, aposentada de 71 anos.

Obras para melhoria de abastecimento de água em Duque de Caxias Divulgação



“Temos grandes obras acontecendo na cidade, como o assentamento de 43 quilômetros de rede em Xerém, mas também trabalhamos corrigindo e melhorando ações pontuais, como na rua Rio Claro, no Gramacho. Lá, realizamos a desobstrução da rede de água e a substituição de um registro antigo, beneficiando os moradores daquela localidade. Vale destacar também a intervenção no bairro Pilar, que já está em fase de conclusão. E esse é o nosso propósito: garantir o pleno abastecimento e promover saúde e bem-estar aos caxienses”, finalizou Gomes. “Temos grandes obras acontecendo na cidade, como o assentamento de 43 quilômetros de rede em, mas também trabalhamos corrigindo e melhorando ações pontuais, como na rua Rio Claro, no Gramacho. Lá, realizamos a desobstrução da rede de água e a substituição de um registro antigo, beneficiando os moradores daquela localidade. Vale destacar também a intervenção no bairro Pilar, que já está em fase de conclusão. E esse é o nosso propósito: garantir o pleno abastecimento e promover saúde e bem-estar aos caxienses”, finalizou Gomes.