Publicado 03/08/2022 20:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entrega nesta quinta-feira, 4, no bairro Pilar, no segundo distrito, mais uma unidade pública de ensino reformada pela Secretaria Municipal de Obras. A Escola Municipal Nossa Senhora do Pilar, que tem 430 alunos, da Educação Infantil ao 5º ano, será concedida oficialmente às 9h, pelo prefeito Wilson Reis e pelos secretários de Educação, Roseli Duarte, e de Obras e Defesa Civil, João Carlos Grilo.

Esta semana, outros prédios recuperados foram devolvidos aos moradores do Jardim Anhangá, do Parque Capivari, de Itatiaia e de Saracuruna. Os beneficiados foram, respectivamente, os alunos das escolas Professora Dulce Trindade, Presidente Costa e Silva, Ciep Municipalizado 405 Ministro Santiago Dantas e a Creche e Pré-Escola Vereador José Carlos Theodoro. Também foi entregue em Laguna e Dourados o novo espaço para os alunos da Escola Ana de Souza Herdy, que agora ocupa em gestão compartilhada parte do Ciep 031 Lírio do Laguna.

"O Poder Público não fica apenas no Centro e na beira das grandes rodovias. Nosso objetivo é melhorar todas as unidades municipais de ensino de Duque de Caxias, tornando-as mais acolhedoras para nossos alunos e mais confiáveis para seus pais. Nosso compromisso é com a educação", afirmou a secretária de educação Roseli Duarte.