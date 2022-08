Cirurgia bariátrica entra na programação do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes - Divulgação

Publicado 01/08/2022 15:34

Duque de Caxias - O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) vem se destacando na saúde. Na última semana, mais uma paciente atendida pelo programa de cirurgia bariátrica passou pelo procedimento de redução de estômago. Márcia Ilha França, de 52 anos, foi a segunda paciente atendida pela equipe do Dr. Eury Antônio Gobbi Sabino, coordenador do núcleo de cirurgia bariátrica do HMAPN.

Com mais de 20 anos de experiência na realização de cirurgia bariátrica, doutor Sabino conta com uma equipe de profissionais altamente capacitados no apoio dos procedimentos bariátricos, iniciados na unidade no último dia 21 de agosto. Para Márcia Ilha, esse momento foi muito aguardado por ela e seus familiares, que testemunharam as dificuldades que o sobrepeso acarretava no seu dia a dia.

"Estou indo para essa cirurgia muito confiante porque recebi todo o suporte necessário de toda a equipe do hospital. Depois de uma espera de sete anos no sistema de regulação, chegou a minha vez. Estou muito feliz porque sei que essa cirurgia vai melhorar muito minha qualidade de vida", falou Márcia, emocionada, antes de entrar no centro cirúrgico.



A emoção também tomou conta da acompanhante e filha da paciente, Emanuelle França, que falou da importância desse momento e a expectativa de todos os familiares.

"O sobrepeso atrapalha várias áreas da vida da minha mãe e o risco a saúde deixa toda a família apreensiva. Nossa preocupação não é nem com a questão estética, mas sim pela saúde, já que ela tem dificuldade para dormir e já acorda cansada, o que prejudica muito a sua rotina", relatou a filha Emanuelle



Segundo o diretor-geral do HMAPN, drº Luca Freire, o programa de cirurgia bariátrica na unidade significa um avanço importante na qualidade de vida da população, que enfrenta esse problema de saúde.

"Os pacientes atendidos pelo programa recebem acompanhamento pré e pós-operatório, com toda a avaliação clínica necessária e o atendimento com fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas. A cirurgia bariátrica é hoje uma ferramenta muito importante na ajuda para que o paciente alcance o tão sonhado emagrecimento. E a saúde pública ganha muito também, com a diminuição dos índices de diabetes, infartos e outras doenças, causadas pela obesidade", explica o diretor-geral.



O diretor médico do HMAPN, Dr Thiago Resende, ressalta que a partir de agora o procedimento bariátrico passa a fazer parte da programação de cirurgias da unidade e reforça ainda que essa iniciativa está sendo possível graças às reformas que estão sendo realizadas no hospital e a chegada de novos equipamentos de alta tecnologia, que estão colaborando para que os índices de cirurgias batam recordes a cada mês.

"Hoje temos um tomógrafo de última geração na unidade, com capacidade de realizar até 4.500 exames por mês. Um recorde histórico. Da mesma forma, ganhamos um aparelho de ressonância que chega a fazer mais de mil ressonâncias por mês. Esse mês de julho estamos batendo mais um recorde de cirurgias realizadas na unidade, chegando a aproximadamente 1. 200 cirurgias/mês", destaca o diretor médico do HMAPN.