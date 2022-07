Celso do Alba faz balanço dos meses como presidente da Câmara de Vereadores de Caxias - ART VÍDEO/ VICTOR HUGO/Divulgação

Publicado 29/07/2022 18:42

Duque de Caxias - As sessões plenárias da Câmara Municipal de Duque de Caxias retornam na próxima terça-feira, dia 2, às 9h. Em cumprimento ao exercício da simetria entre os poderes, estabelecido pela Constituição Federal, o Legislativo esteve em recesso parlamentar no mês de julho. Neste período, somente as sessões plenárias foram suspensas e a Câmara funcionou normalmente, com atendimento ao público, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.