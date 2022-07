Projeto de professora de Duque de Caxias reúne poesias de alunos da EJA - Divulgação

Projeto de professora de Duque de Caxias reúne poesias de alunos da EJADivulgação

Publicado 28/07/2022 19:22

Duque de Caxias - A educação é transformadora e possibilita descobertas e avanços surpreendentes. Prova disso são os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola Municipal Ruy Barbosa, autores do e-book (livro em formato digital) “Poesia Cidadania”, desenvolvido e lançado pela professora da sala de leitura, Marisa Machado. O trabalho, que é um desdobramento do projeto Leitores do Mundo, Escritores da Vida, reúne uma coletânea de 19 poesias sobre fragmentos de histórias de vida escritas por cada um.

Ao relatarem o orgulho de vencerem os desafios e, hoje, fazerem parte dessa experiência inédita, é inevitável os alunos não irem às lagrimas. Nos textos, eles expressam seus sentimentos, suas crenças, suas origens e valores.

Projeto de professora de Duque de Caxias reúne poesias de alunos da EJA Divulgação

“É um projeto que começou como apoio à aprendizagem e tomou toda essa projeção. Muitos desses alunos quando chegaram aqui mal sabiam ler, outros nem isso. Além do avanço educacional e da autoestima, esse trabalho favoreceu a eles um grau de pertencimento maior à escola, pois começaram a ver suas histórias sendo valorizadas”, avaliou Marisa.Para os alunos autores, a emoção é única:“Quando eu entrei por aquela porta, eu não sabia nada. Mas fui acolhido e recebi incentivo da professora e isso foi fundamental. Tenho uma filha pequena e quero ter o prazer de sentar e ler um livro para ela. Hoje, vejo que subi muitos degraus e falta só mais um pouco para chegar ao pódio”, disse o aluno Anderson Almeida, de 45 anos, autor de “Amizade”.“Depois de 50 anos fora da sala de aula, foi me dada essa oportunidade. A escola me acolheu. Quando criança, fui tirado de sala para ajudar os meus pais e hoje tenho até poesia publicada. Ver meu nome e a minha história serem contados é muita emoção”, descreveu Francisco Carlos da Silva, 58 anos, autor de “Lugar da Gente”.“A minha poesia é uma homenagem a minha mãe, que foi quem me incentivou a voltar estudar. A escola hoje é tudo para mim”, declarou Wallace Rosa, de 38 anos, autor de “Beleza”.Além de criarem os textos, extraídos pela professora durante as rodas de conversas, os alunos também participaram de todo o processo de produção do livro, inclusive, da escolha da capa. O trabalho também contou com o apoio de outros professores e da direção escolar: Aline Monteiro, diretora, e sua vice, Jupiara Nogueira .“A gente percebe que cada vez mais a escola precisa se adequar às demandas especificas de aprendizagem do estudante e não o contrário. A EJA é um trabalho diferenciado em que temos de aliar os conteúdos com a vida prática dos alunos”, analisou Marisa.