Quadrilhas se apresentam em Duque de Caxias - Divulgação

Quadrilhas se apresentam em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 28/07/2022 18:51

Duque de Caxias - A Federação de Arraiais e Quadrilhas da Baixada Fluminense (FAQUABAF) vai realizar uma festa junina com as apresentações de 18 quadrilhas de diversas regiões do estado, nos dias 29, 30 e 31 de julho, na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias. O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias.

Após dois anos sem fazer festa, a FAQUABAF, criada em 2002, retoma as atividades culturais colocando de volta a tradicional festa de São João nas ruas. Serão 18 grupos disputando a semifinal no Concurso de Quadrilhas da Baixada Fluminense.

A abertura das festividades juninas será nesta sexta-feira, 29, às 16h, e o encerramento desta fase vai acontecer no domingo, 31. A grande final do concurso será em agosto, na quadra da Acadêmicos do Grande Rio.